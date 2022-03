Erna Solberg advarer mot ellevill bruk av ekstraordinære inntekter

NTB

Norge tjener godt på den høye oljeprisen under krigen i Ukraina. Det gjør ikke Norge rikere, sier Høyre-leder Erna Solberg.

– Nå er det sånn at de ekstreme inntektene vi får, motsvarer de tapene vi har i oljefondet. Foreløpig er vi ikke på netto vekst, sier Solberg til Dagens Næringsliv.

Tidligere denne uken ble det anslått at Norge kan tjene over 1.750 milliarder kroner mer på olje- og gasseksport i 2022 enn i fjor, på grunn av de svært høye energiprisene knyttet blant annet til krigen i Ukraina. Det er mer enn et helt statsbudsjett.

– Jeg er opptatt av at det ikke nødvendigvis er sånn at det er handlingsregelen som styrer alt, men faktisk realøkonomien. Vi må se på hvor mye og hva vi bruker penger på i Norge, da må vi se på hvordan situasjonen er i resten av økonomien, sier Solberg.

Samtidig har strømprisene eksplodert og matvareprisene vil bli langt høyere fremover. Solberg åpner for at både økte skatteletter og moderate lønnsoppgjør må til for at Norge skal komme best mulig ut.

– Skatteletter kan være en måte å løse det på. Men nå må vi få en samlet oversikt over hvordan dette slår ut i familieøkonomien, sier hun.

– Det verste som skjer er om vi går inn i inflasjonsspiral. At vi på grunn av økte priser, får lønnsoppgjør som forsterker prisøkningen. Så ender vi opp med dårligere konkurransekraft for det næringslivet vi skal leve av i fremtiden.