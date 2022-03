Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet: Lite sannsynlig med behov for jodtabletter

NTB

Det er lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jodtabletter i Norge som følge av krigen i Ukraina, opplyser Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Etterspørselen etter jodtabletter har økt kraftig etter at krigen i Ukraina brøt ut, og apoteker over hele landet har vært utsolgt for tablettene.

– På grunn av den store geografiske avstanden er det svært lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jodtabletter i Norge, skriver Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet på sine nettsider.

Dersom en alvorlig atomulykke skulle ramme en av Ukrainas fire kjernekraftverk, og vinden blåser mot Norge, kan det komme radioaktivt nedfall over norske områder, skriver direktoratet.

Men da mener de andre tiltak vil være mer aktuelle, som å holde seg inne og lukke dører og vinduer.

Uavhengig av situasjonen i Ukraina anbefaler direktoratet personer under 40 år, gravide og ammende å ha jodtabletter hjemme.