Høyre støtter regjeringen dersom de velger å sende våpen til Ukraina

Ine Eriksen Søreide (H) under lørdagens markering til støtte for Ukraina. Høyre sier nå ja til å sende våpen, dersom regjeringen går inn for dette.

NTB

Høyre, KrF og Frp sier de kan være med på å sende våpen og ammunisjon til Ukraina, til tross for forbudet av eksport til land i krig.

Høyre bekrefter overfor NTB at de vil støtte regjeringen dersom de velger å sende våpen til Ukraina.

En rekke land, deriblant Finland, Sverige, Tyskland og Nederland, har allerede bestemt seg for å sende våpen.

I Norge derimot har man siden 1959 hatt et forbud mot eksport av våpen til land i krig eller hvor krig truer, men flere partier åpner nå døren for å gå imot dette.

Høyre, Frp, KrF og Venstre positive

Frp vedtok mandag ettermiddag at de er positive til å sende våpen til Ukraina dersom det ikke svekker Norges forsvarsevne.

– Det er viktig at Norge nå stiller opp når et fritt og demokratisk blir invadert. Da er det et viktig signal å sende at vi står sammen med våre allierte og sender materiell som ukrainerne nå trenger, sier Frp-leder Sylvi Listhaug i en pressemelding.

Også KrF har gitt grønt lys for å være med på å sende våpen og ammunisjon til Ukraina, skriver VG.

– Fordi vi står overfor en helt ny situasjon der Russland har gått til angrep på Ukraina og står for et alvorlig brudd på folkeretten, mener KrF at Ukraina må ha mulighet til å forsvare seg fra den store angrepsstyrken fra Russland, skriver utenrikspolitisk talsperson Dag-Inge Ulstein til avisen.

MDG skriver i en epost til NTB at de skal avgjøre sitt standpunkt om å sende våpen og ammunisjon til Ukraina på partiets landsstyremøte mandag kveld klokken 20.

Rødt sier nei

Søndag kunngjorde regjeringen at Norge slutter seg til EUs sanksjoner mot Russland. Det betyr blant annet at norsk luftrom blir stengt for russiske fly. I tillegg har regjeringen vedtatt å sende militært utstyr til Ukraina – i hovedsak hjelmer og beskyttelsesutstyr.

Norge går dermed ikke inn for å selge eller donere våpen til Ukraina, slik Sverige, Danmark og Finland har gjort. Det mener Venstre at Norge burde ha gjort.

– Jeg var glad for å høre at regjeringen åpner for å støtte Ukraina med hjelmer og vester, men ukrainerne trenger også våpen for å forsvare friheten sin. Danmark og Sverige leverer våpen til Ukraina, da bør det være selvskrevet at Norge også gjør det, sa Venstre-leder Guri Melby søndag.

Rødt mener Norge ikke bør sende våpen til Ukraina nå, men støtter regjeringens forslag om å sende militært utstyr, skriver NRK.

SV opplyser at de ikke ønsker å ta stilling til om Norge bør sende våpen til Ukraina før regjeringen eventuelt kommer med et forslag om dette.