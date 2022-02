Vinmonopolet klar til å stanse salg av russiske varer

Kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet opplyser at de står klare dersom de får beskjed om å stanse salget av russiske varer. Et eventuelt stans i salget vil bli bestemt av Helsedepartementet.

NTB

Vinmonopolet står klar til å stanse salget av russiske varer. Samtidig er det en avgjørelse som ligger hos Helsedepartementet.

– Ja, det å stanse salget av russiske varer er noe som blir vurdert fortløpende. Vi står klare til å gjøre det, sier kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet til NTB.

Avgjørelsen om en eventuelt stans i salget av russiske varer ligger derimot ikke hos Vinmonopolet, forklarer Lorentzen.

– Vi nødt til å forholde oss til de retningslinjene myndighetene setter. Som statlig aktør er vi jo underlagt Helsedepartementet og må forholde oss til de sanksjonene myndighetene setter. Men vi ser ikke bort ifra at det går den veien, det gjenstår å se. Vi er klare til å stanse salget av disse produktene om det kommer signal om det, sier han.

Dersom det blir lagt ned en sanksjon på russiske varer, vil ikke det ramme altfor bredt.

– De aller fleste russiske varene vi har, er bestillingsvarer. Det vil si at kundene våre må bestille dem selv. Vi selger altså ikke så mye av disse varene, sier Lorentzen.

Mandag ble det også kjent at Norgesgruppen kaster ut russiske varer av sitt sortiment, skriver Nettavisen.

Det dreier seg om rundt 20 produkter, primært sukkervarer og skalldyr. Jobben skal gjøres i løpet av det neste døgnet, og varene fryses på lager.

– Det er ikke snakk om store mengder, men det er et viktig signal og et prinsipp at vi markerer avstand, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen.