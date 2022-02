Russland med mottiltak: Stenger luftrommet for 36 land

Russland stenger luftrommet sitt for fly fra 36 land, etter at en rekke land i helgen vedtok å stenge luftrommene sine for russiske fly. Det russiske flyselskapet Aeroflot har innstilt alle sine fly til Europa. Arkivfoto: Sergei Grits / AP / NTB

NTB

Russland stenger luftrommet sitt for flyselskaper fra 36 land, deriblant Norge, etter at EU og en rekke land søndag stengte sine luftrom for russiske fly.