Over 3 milliarder mennesker sårbare for klimaendringer

Roberto Figueroa Caballero sitter i restene av huset sitt i San Juan på Puerto Rico etter orkanen Maria i 2017. Forskning tyder på at klimaendringene kan gjøre kraftige orkaner enda mer intense. Foto: Ramon Espinosa / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Over 3 milliarder mennesker lever under forhold som gjør dem svært sårbare for endringer i klimaet, ifølge en ny, stor rapport fra FNs klimapanel (IPCC).