14 meldinger om orkanhendelser i Finnmark – ingen alvorlige personskader

NTB

Orkanen som har rast fra seg natt til mandag, har løftet på takplater, veltet stillas og knust ruter og busskur i Finnmark, men ikke ført til personskader.

Politiet i Finnmark skriver på Twitter at de har mottatt 14 meldinger om ulike hendelser som skyldes uværet. Det materielle skadeomfanget er ikke kjent, varsler politiet.

Ut fra politiets oppramsing gikk det hardest for seg i Hammerfest. Der løsnet et tak, et stillas veltet, et vindu og et busskur ble knust, mens det var noen løse takplater.

Et løst garasjetak og flere løse takplater var det også i Kvalsund. Der veltet en trailer på Kvalsundbrua. I Honningsvåg ble det meldt om løse takplater og et knust vindu, mens det var løse takplater også i Alta.

En telefonstolpe som holdt på å bli blåst over ende, ble meldt inn i Vardø, mens det kom meldinger om et løst tak i nabobyen Vadsø.