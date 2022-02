NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag mandag 28. februar.

FNs klimapanel kommer med ny delrapport

Klimapanelets (IPCC) andre delrapport som tar for seg virkninger, klimatilpasning og sårbarhet lanseres i dag. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide mottar rapporten, og det vil være en pressekonferanse klokken 13.30 på Sentralen i Øvre Slottsgate 3 i Oslo. Arrangørene er Miljødirektoratet, Havforskningsinstituttet, Institutt for fredsforskning og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Siste dag i FN-domstolen for Myanmar

FN-domstolen (ICJ) skal høre Myanmars argumenter i saken om folkemord mot rohingyaminoriteten. Saken ble brakt inn for domstolen av Gambia som mener Myanmar brøt folkemordskonvensjonen, da mer enn 730.000 rohingya-muslimer flyktet fra Myanmar til nabolandet Bangladesh etter et militært angrep i 2017. Saken har gått for domstolen siden 21. februar.

Kulturministeren mottar underskrifter til støtte for funksjonshemmede

Likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) får overlevert underskriftene til 27.600 personer som krever at menneskerettskonvensjonen for funksjonshemmede blir tatt inn i det norske lovverket. Det skjer i Grubbegata 1 klokken 11.30.

Fotballkamp i den italienske A-serien

Atalanta møter Sampdoria i den italienske A-serien. På Atalanta spiller både russiske Aleksej Mirantsjuk (26) og ukrainske Ruslan Malinovskyj (29). Malinovskyj viste en tskjorte hvor det sto «Ingen krig i Ukraina» under en kamp torsdag forrige uke, dagen Russland invaderte Ukraina. De to skal være gode venner og omfavnet hverandre etter torsdagens kamp i Hellas i europaligaen, ifølge lagkamerater. I tillegg spiller norske Morten Thorsby (25) for Sampdoria.