Kirkenes-verft frykter full stopp etter sanksjoner mot Russland

Direktør Greger Mannsverk ved skipsverftet Kimek i Kirkenes er bekymret for framtiden til selskapet etter at Russland angrep Ukraina. Verftet har 70 prosent av omsetningen fra russiske kunder, og frykter konsekvensene av de økonomiske sanksjonene. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Hele 70 prosent av omsetningen til skipsverftet Kimek i Kirkenes kommer fra russiske kunder. Nå frykter verftet kollaps.

Skipsverftet frykter at økonomiske sanksjoner mot Russland vil bety full stopp i driften, skriver VG.

Selskapet ble etablert i 1986 med den russiske fiskeflåten i Barentshavet som hovedmarked, og størstedelen av oppdragsmassen består av vedlikehold og reparasjon av russiske fiskefartøyer.

Nå frykter direktør Greger Mannsverk at sanksjoner kan gi en bråstopp i handelen med Russland.

– Spørsmålet er jo også hvilke motsanksjoner som blir iverksatt fra russisk side, sier direktøren til VG.

Han understreker at han naturligvis mener man skal støtte opp om de sanksjonene mot Russland, men mener man samtidig da må ta høyde for at de norske bedriftene som rammes må hjelpes med finansielle midler fra staten.