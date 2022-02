Equinor trekker seg ut av Russland

Konsernsjef Anders Opedal i Equinor er forberedt på store tap etter at styret har vedtatt å trekke seg ut av Russland og stoppe samarbeidsprosjekter og investeringer. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Styret i Equinor har besluttet å stanse nye investeringer i Russland og å starte prosessen med å gå ut av eksisterende samarbeidsprosjekter i Russland.

– Vi er dypt urolig over invasjonen av Ukraina. Den representerer et forferdelig tilbakeslag for verden, og våre tanker går til alle dem som lider som følge av det militære angrepet, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor i en pressemelding natt til mandag.

Equinor har vært i Russland i mer enn 30 år, og inngikk en samarbeidsavtale med Rosneft i 2012. Rosneft er et russisk oljeselskap der den russiske stat har majoriteten av aksjene.

– Situasjonen er svært vanskelig, og vår posisjon er uholdbar. Vi vil nå stanse nye investeringer i vår russiske virksomhet, og vi starter planleggingen for å tre ut av våre «Joint Ventures» på en måte som er i tråd med våre verdier. Vår viktigste prioritet i denne vanskelige tiden er sikkerheten for våre medarbeidere, sier Opedal.

Ved utløpet av 2021 hadde Equinor bokførte anleggsmidler til en verdi av 1,2 milliarder amerikanske dollar i Russland. Selskapet er derfor forberedt på at beslutningen om å trekke seg ut vil føre til solide nedskrivninger.

Equinor ønsker også å bidra med midler til de humanitære operasjonene i regionen, og vil legge fram sine planer om dette tidlig denne uken.

Også britiske BP besluttet tidligere søndag å gå ut av Rosneft, der britene har 20 prosent av aksjene.

Både Høyre og Venstre sa til Dagens Næringsliv søndag at Equinor burde trekke seg ut av Russland etter at Ukraina ble angrepet.

I dag får Equinor omtrent 25.000 fat oljeekvivalenter per dag fra Russland, som tilsvarer så vidt over 1 prosent av selskapets produksjon, ifølge avisen.