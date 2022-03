FHI: – Influensaen vil komme tilbake for fullt neste år

FHI spår at influensaen vil komme tilbake for fullt neste vinter. De to siste sesongene har vært nærmest ikke-eksisterende.

Det kan bli utfordrende å lage neste års influensavaksine, mener seksjonsoverlege ved Haukeland universitetssykehus. FHI tror ikke det blir noe influensautbrudd denne vinteren, men regner med at den kommer tilbake for fullt neste vinter.

Også denne vinteren er det svært lite influensasmitte i Norge. I fjor vinter var det ikke noe influensautbrudd, og før årets sesong fryktet Folkehelseinstituttet (FHI) at utbruddet denne vinteren kunne bli kraftig. Men så langt har ikke dette skjedd, og nå tror ikke FHI at det vil bli et større influensautbrudd i Norge denne vinteren.

– I år har vi hatt noe mer influensasmitte i Norge og også i Europa, men på et svært lavt nivå og det er lite trolig at vi rekker en stor influensaepidemi i år i Norge, sier Karoline Bragstad, seksjonsleder for influensa og annen luftsmitte i FHI, til ABC Nyheter.

– Vaksinen for neste sesong blir spesielt viktig

Kristin Greve-Isdahl Mohn, førsteamanuensis ved influensasenteret ved universitetet i Bergen og seksjonsoverlege ved Haukeland universitetssykehus, peker på en problemstilling hun mener blir utfordrende ved neste års influensavaksine.

Karoline Bragstad, seksjonsleder for avdeling Influensa og annen luftsmitte hos FHI, sier at influensavaksinen blir spesielt viktig neste vinter. Les mer Lukk

– Det blir utfordrende blir å velge ut de influensavirusstammene som skal inngå i vaksinen til høsten. Når det er så lite smitte i samfunnet, blir det vanskeligere å gjøre en kvalifisert gjetning om hvilke virus som vil dominere og spre seg og dermed hvilke stammer som skal velges ut til vaksinen, sier hun til ABC Nyheter.

FHI regner med at influensasesongen neste år blir som før pandemien.

– Vaksinen for neste sesong blir spesielt viktig da vi venter at influensaen vil komme tilbake for fullt. Referanselaboratoriet ved FHI har undersøkt immunresponsen mot influensa i den norske befolkningen og resultatene viser at det er svært lav beskyttelse nå i befolkningen, sier Brastad.

«Eksepsjonelt lite influensa»

Hun forteller at det også før årets sesong var vanskelig å bestemme komponentene i årets influensavaksine, fordi det var «eksepsjonelt lite influensavirus i sirkulasjon både i Norge og resten av verden» i fjor.

Til tross for svært lite influensa i år, har FHI likevel kunne dele virusstammer med Verdens helseorganisasjon (WHO) for videre analyser i forbindelse neste års vaksine, opplyser Bragstad.

– Vaksinen må bestemmes lang tid i forkant for at det skal være tid nok til å kunne lage, produsere og distribuere vaksinen i tide før neste sesong. WHO bestemmer sammensetningen av vaksinen denne uken, og den ventes å offentliggjøres på fredag 25. februar, sier hun.