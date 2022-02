Melby: – Skuffet over at regjeringen ikke støtter Ukraina med våpen

Venstres leder Guri Melby har fått støtte fra partiet til å fremme et forslag for Stortinget om å sende våpen til Ukraina. Lørdag deltok hun på en markering til støtte for Ukraina foran Stortinget.

Venstre-leder Guri Melby mener situasjonen i Ukraina er så dramatisk at Norge burde støtte landet med våpen.

– Når vi går til det drastiske steget og endrer norsk eksportkontrollpraksis, er det ingen grunn til å begrense seg til å bare eksportere B-materiell, sier Melby.

Søndag kunngjorde regjeringen at Norge slutter seg til EUs nye sanksjoner mot Russland. Det betyr blant annet at norsk luftrom blir stengt for russiske fly. I tillegg har regjeringen vedtatt å sende militært utstyr til Ukraina – i hovedsak hjelmer og beskyttelsesutstyr. Norge går dermed ikke inn for å selge eller donere våpen til Ukraina, slik Sverige og Danmark har gjort.

Vil åpne for å levere våpen

Søndag fikk Melby støtte fra et samlet landsstyre i Venstre til forslaget om at Norge også må kunne levere våpen til Ukraina. Tirsdag skal hun fremme et hasteforslag om dette i Stortinget, opplyser hun.

Venstre-lederen mener at regjeringens tiltak er gode, men ikke nok.

– Jeg var glad for å høre at regjeringen åpner for å støtte Ukraina med hjelmer og vester, men ukrainerne trenger også våpen for å forsvare friheten sin. Danmark og Sverige leverer våpen til Ukraina, da bør det være selvskrevet at Norge også gjør det, sier Venstre-lederen.

SV: Åpen for å bistå med forsvarsrelaterte varer

SV kan komme til å støtte regjeringens forslag om å bistå Ukraina med militært utstyr i krigen mot Russland – så lenge det er innenfor eksportlovens rammer.

– Det er naturlig at en slik beslutning forankres i Stortinget. Vi vil ta endelig stilling til forslaget når det kommer og er beredt til å gjøre det raskt, skriver SV-leder Audun Lysbakken i en epost til NTB.

Lysbakken sier også at han er glad for at regjeringen vil øke den humanitære bistanden, og at oljefondet skal trekke seg ut av Russland.