Justisministeren: – Flyktningsituasjonen er uoversiktlig

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier flyktningsituasjonen i Europa er uoversiktlig etter at Russland invaderte Ukraina. Søndag møtte hun innenriks- og justisministrene i Europa. Arkivfoto

NTB

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) var søndag i Brussel på et EU-møte om situasjonen i Ukraina. Hun sier flyktningsituasjonen er uoversiktlig.

– Man ser at en del flyktninger har begynt å forflytte seg, men det er for tidlig å si hvordan det skal løses helt konkret, sier Mehl til NTB etter møtet med Europas innenriks- og justisministre.

Polen opplyste tidligere søndag at over 200.000 ukrainske flyktninger har krysset grensa til Polen siden invasjonen begynte natt til torsdag.

EU-kommissæren for krisehåndtering, Janez Lenarcic, sier at så mange som sju millioner ukrainere kan være fordrevet som følge av krigen.

Vil fordele byrdene

Justisministeren sier det er bred enighet om å fordele byrdene knyttet til flyktningstrømmen i Europa.

– Det kan bety mange ting, som å bistå dem som nå har den største byrden økonomisk, samt hjelpetiltak til landene som grenser til Ukraina, sier Mehl.

– For Norges del er det per nå ikke noen tilstrømming av flyktninger, men vi ser at det er mange som er internt fordrevet, eller som har kommet til nabolandene.

Cyberangrep

Etter møtet var hun tydelig på at norske virksomheter, både offentlige og private, må være årvåkne med tanke på cyberangrep.

– Cyberangrep og hybride trusler var på agendaen. Det er noe mange land har tatt opp. Vi vil oppfordre virksomheter til å være årvåkne og å gå gjennom sikkerhetsrutinene. Mange dataangrep kunne vært avverget med ganske enkle tiltak, sier Mehl.