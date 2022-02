Orkanvarsel for deler av Finnmark

NTB

Søndag kveld og natt til mandag er det ventet sterk storm til orkan utsatte steder på kysten av Finnmark. Også i Troms blåser det kraftig.

Det er sendt ut oransje farevarsel for området, og det ble oppdatert søndag.

Vindkastene kan lokalt komme opp i over 43 meter per sekund, opplyser Meteorologisk institutt.

– Et intenst stormsenter utvikles rett vest for kysten av Nord-Norge i løpet av søndagen. Det har vært mye usikkerheter i prognosene fram til i dag, men prognosene ser nå ut til å være enige om veldig kraftig vestavind inn mot kysten av Finnmark søndag kveld og tidlig natt til mandag, heter det.

Høye bølger

– I kombinasjon med pålandsvinden ventes det også veldig høye bølger på opp mot 10 meter langs kysten. I tillegg vil det være regnbyger, som går over til sludd- og snøbyger utover natt til mandag, noe som trolig vil kunne gi svært utfordrende kjøreforhold, lyder varselet videre.

Samtidig er det sendt ut gult farevarsel om kraftig vind i Nord-Troms, og Troms politidistrikt fikk søndag ettermiddag mange meldinger knyttet til vær og vind.

– Det meldes også om løse flygende gjenstander. Folk bes sikre sine eiendeler, melder operasjonssentralen.

Bruer stengt

Både Tjeldsundbrua og Sandnessundbrua, som forbinder Tromsøya og Kvaløya, er stengt. På sistnevnte er det imidlertid problemer med signalet som indikerer stenging.

– Brua stenger ved styrke på 32 meter per sekund, og det har vært langt over det mens biler kjører over, melder politiet.

Brua blir derfor stengt fysisk.