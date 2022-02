Bare fire kommuner bruker ikke ufaglærte lærere

NTB

Kun fire kommuner i Norge har ikke ufaglærte lærere i grunnskolen, melder Utdanningsforbundet. I enkelte kommuner er nesten halvparten uten lærerutdanning.

I kampanjen «savnet lærer» trekker Utdanningsforbundet fram Gamvik kommune i Finnmark, der 48 prosent av lærerne ikke har godkjent lærerutdanning, skriver Nationen.

Ifølge forbundet har kommunene som sliter med å få pedagoger inn i skolen, gjort det lenge. Utfordringene er særlig alvorlige i grisgrendte strøk, eller der folketallet har vokst mye på kort tid.

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet mener elevene ikke får den undervisningen de har rett på når lærerne ikke har godkjent lærerutdanning.

– En lærer skal motivere og skape mestring. Vedkommende skal bygge gode klasse- og læremiljøer, og skal kunne hente inn ekstra hjelp til barn som har ekstra utfordringer. Barn og unge som ikke har foreldre som kan kompensere for dårlig undervisning og oppfølging på skolen, blir særlig hardt rammet, sier han til avisen.

Statssekretær Halvor Hølleland i Kunnskapsdepartementet mener mangelen på pedagoger ikke er et nasjonalt problem, men at situasjonen varierer fra sted til sted.

– Med de lave fødselstallene vi har i Norge i dag, ser det ikke ut til at mangel på barnehagelærere og lærere vil være et stort problem i årene fremover. I skolen er hovedutfordringen at mange lærere skal gå av med pensjon de neste årene, og at mange lærere arbeider utenfor skolen, sier han.