NTB

Dette er blant de ventede hendelsene søndag 27. februar

44 norske soldater reiser til Litauen

Søndag reiser 44 soldater fra Brigade Nord til Litauen. Det dreier seg om en mekanisert infanteritropp. I januar sendte Norge 150 soldater til Litauen etter at konflikten mellom Ukraina og Russland tilspisset seg. Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) varslet fredag at det er sannsynlig at det kommer en anmodning om flere ressurser til å bistå Nato-land i øst.

Justisministeren til EU-møte om Ukraina

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) deltar på EUs ekstraordinære justis- og innenriksministermøte i Brussel der temaet er krisen i Ukraina. På EU-møtet skal justis- og innenriksministrene diskutere humanitær støtte til Ukraina, flyktningstrømmen fra landet, sikkerhetsutfordringer, situasjonen på EUs yttergrenser og tiltak mot eventuelle hybride angrep.

Flere markeringer utenfor Stortinget

Sian skal holde en markering utenfor Stortinget klokken 15. Også Solidaritet med Belarus arrangerer, sammen med Aktivisme-nettverk Oslo, en markering klokken 13 av at det i Hviterussland i dag gjennomføres en folkeavstemning om grunnlovsendringer.

Ligacupfinale i England mellom Chelsea og Liverpool

Med seier mot Chelsea har Liverpool sjansen til å bli den mestvinnende klubben i ligacupen. Til nå har laget vunnet 8 av 13 finalekamper. Kampen starter klokken 17.30 på Wembley stadion i London.

Verdenscup i langrenn i Lahti

I dag skal kvinnene konkurrere i 10 km klassisk. Det starter klokken 11.30. Mennene er klare klokken 13.30 til å konkurrere i 15 km klassisk.