Brann i lastebiler i Bergen slukket

NTB

Natt til søndag brant det i flere trailere på Scanias område i Åsane nord for Bergen. Brannen ble raskt slukket.

Vest politidistrikt fikk melding om røyk og flammer og brann i flere lastebiler klokken 5.22 søndag morgen. Kort tid senere presiserte de at det var tre kjøretøy som brant.

De opplyser på Twitter at det ikke skal være spredningsfare til boliger, og det er ikke meldt om personskader. Det er derimot en god del røyk i området, og folk oppfordres derfor til å holde vinduer og dører lukket.

Brannvesenet kom i gang med slukkingsarbeidet kort tid etter at brannen ble meldt inn. Litt etter klokken 6 opplyser brannvesenet at brannen er slått godt ned, men at etterslukkingen vil pågå en stund.

Enkelte veier i området ble sperret, men politiet påpeker at det er lite trafikk og at sperringene ikke byr på problemer.

Det er ikke kjent hvordan brannen startet.