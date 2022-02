NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 27. februar.

Seksåring drept og flere såret i Kyiv

En seks år gammel gutt er drept og flere andre såret i et angrep i en vestlig bydel i den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt. Opplysningene bekreftes overfor CNN av lege Serhii Tsjernysuk på Okhmatdyt-sykehuset, som forteller at det var to tenåringer og tre voksne blant de sårede.

Det ble meldt om russiske angrep flere steder i landet i natt, blant annet i Vasylkiv, 30 kilometer sørvest for Kyiv, der det ifølge lokale medier brøt ut brann i et oljeanlegg etter et rakettangrep. Ved byen Kharkiv øst i landet ble en gassrørledning sprengt, ifølge lokale medier.

Polen åpner for stort antall flyktninger

Polen åpner for å ta imot et stort antall flyktninger fra Ukraina. Landet står klart til å ta imot både titusener og hundretusener, sier statsminister Mateusz Morawiecki.

– Vi skal slippe inn alle som har behov for det, sier Morawiecki til den franske avisen Ouest-France og den tyske avisgruppen Funke i dag. Ifølge regjeringen i Warszawa har Polen allerede tatt imot over 110.000 flyktninger fra Ukraina siden Russland startet invasjonen torsdag.

G7-hastemøte

Utenriksministrene fra G7-landene skal møtes digitalt i dag for å diskutere Ukraina-krisen. Det opplyste Japans utenriksminister Yoshimasa Hayashi til kringkasteren NHK i natt norsk tid.

G7, som består av verdens sju ledende demokratiske økonomier – USA, Canada, Japan, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia – har allerede kritisert Russlands president Vladimir Putin for invasjonen av Ukraina.

Nord-Korea skjøt opp rakett

Nord-Korea gjennomførte i natt norsk tid en ny rakettest. Det dreier seg om en ballistisk rakett som ble skutt ut fra Nord-Korea mot Japanhavet, ifølge Sør-Koreas generalstab. Oppskytingen bekreftes også av japanske myndigheter.

Analytikere hadde spådd at Pyongyang kunne komme til å benytte anledningen til å gjennomføre nye rakettester mens USA nå har sine øyne rettet mot Russlands invasjon av Ukraina.

8.560 nye koronasmittede

Det siste døgnet har FHI registrert 999 færre smittetilfeller enn samme dag i forrige uke. Fredag var 525 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var seks flere enn dagen før. 49 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 21 respiratorbehandling, viser Helsedirektoratets oversikt.

Turfølge hentet ned fra fjellet

Røde Kors hentet i natt en kvinne i 70-årene en kvinne i 40-årene og en åtte år gammel jente etter at de meldte at de hadde kommet vekk fra stien i Bergsdalen vest for Voss. Alle kom ned i god behold, og de hadde ikke behov for videre oppfølging, opplyser Vest politidistrikt. De tre beskrives som godt utstyrt.