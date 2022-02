Bergensfirma lar ukrainske ansatte flytte lenger vest

NTB

Det bergenskeide IT-firmaet Seniordev tilbyr alle sine ansatte i Ukraina å flytte lenger vest i landet. På sikt kan det bli aktuelt å flytte til et annet land.

Selskapet, som retter seg mot norske kunder, har 35 designere og utviklere i Ukraina, skriver Bergens Tidende / E24. Daglig leder Thomas Vervik sier de ansatte tar situasjonen med fatning, og at han foreløpig ikke er redd for deres personlige sikkerhet. Han har likevel en beredskaps- og flytteplan i tre trinn klar.

– Vi har et kontor i en villa i Lviv vest i Ukraina. Alle våre folk får nå tilbud om å dra dit for å jobbe, sier han. Vervik ser for seg å flytte virksomheten og de ansatte til Kypros, Spania eller Norge dersom situasjonen «skulle bli helt håpløs». En flytting vil først være midlertidig, men kan bli permanent om nødvendig.

Også IT-selskapet Itera har ansatte i Ukraina. Selskapets har gitt de ansatte beskjed om å prioritere seg selv og familiene sine.

– I dag sette vi liv og trygghet først, skriver selskapet, som har planer på plass for å relokalisere ansatte om det skulle bli nødvendig. Itera skriver at ingen kundedata er lagret i Ukraina.