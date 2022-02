Savnet mann funnet død i Trondheim

NTB

En mann ble funnet død i Kanalen i Trondheim lørdag ettermiddag. Han er identifisert, og de pårørende er varslet.

Rundt klokken 16 lørdag fikk politiet melding om at en person ble funnet død i Kanalen ved Fjordgata i Trondheim, skriver Adresseavisen.

– Han vil bli obdusert for å finne ut dødsårsaken. Vi konsentrerer oss om å undersøke videoovervåking fra området for å belyse hvordan han havnet i elva. Vi holder flere muligheter åpne, men har ingen indikasjoner på at noe straffbart har skjedd, sier politiadvokat Christian Spets til avisen.