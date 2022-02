Universitetet i Tromsø skal vurdere Lavrovs ærestittel

I over ti år har Russlands utenriksminister Sergej Lavrov vært æresdoktor ved UiT. Om han får fortsette å være det, avgjøres 17. mars.

NTB

– Dette er en liten kattepine, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiT om ærestittelen til Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Olsen sier til NRK at det som skjer i Ukraina, ikke er i tråd med universitetets verdisett, men at de ikke har kriterier for å frata folk sine titler.

Lavrov ble tildelt tittelen æresdoktor ved UiT – Norges arktiske universitet for over ti år siden. Overfor VG tok Høyre-politiker Erlend Svardal Bøe tidligere denne uken til orde for å frata ham tittelen som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

Universitetet skal nå ta stilling til om Lavrov får beholde ærestittelen på et styremøte 17. mars.