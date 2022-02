Enormt behov for nødhjelp i Ukraina – dette gjør norske hjelpeorganisasjoner

Generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp opplyser at organisasjonen har gitt 1 million kroner i nødhjelp til krigsrammede i Ukraina.

– Kritisk viktig å hjelpe sivilbefolkningen nå, sier Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp. Dette gjør norske hjelpeorganisasjoner for folk i nød i Ukraina.

– Vi ser et enormt behov for nødhjelp, sier seniorrådgiver Torben Bjørke-Henriksen i Røde Kors til NTB.

Fredag ettermiddag var han i kontakt med kollegaer i Ukraina og fikk beskjed om at de har kommet i gang med nødhjelp og deler ut mat, vann og klær og gir husly til folk som har behov for det.

– Det var veldig godt å få et skikkelig livstegn fra dem. Vi forsto tidlig at sikkerheten til kollegene våre måtte komme først, og at den humanitære hjelpen måtte komme i andre rekke, sier Bjørke-Henriksen.

For farlig for personell

Røde Kors har 2.000 frivillige og 550 ansatte i alle de store byene og regionene i landet. Videre har det internasjonale Røde Kors 600 ansatte i Ukraina.

– Sånn som situasjonen er nå, vurderes det som for farlig å sende inn mer personell, sier Bjørke-Henriksen.

Det kan bli aktuelt også for Røde Kors i Norge å sende personell, sier han, men dette er ikke avklart ennå.

I tillegg til å forberede en forsterket og utvidet helseinnsats har Røde Kors i Norge mottatt 6,3 millioner kroner fra norske givere etter at krigen startet.

Flyktninghjelpen har også opplevd stor giverglede fra nordmenn, sier pressesjef Tiril Skarstein.

De følger situasjonen tett, men vurderer den fremdeles som for farlig for sine ansatte, og har dermed frosset sine aktiviteter.

– Men vi er i gang med å planlegge en oppskalering av hjelpearbeidet etter hvert som det vil bli nye flyktningstrømmer, sa Flyktninghjelpens Jan Egeland til NTB torsdag.

Folk i skjul i en kjeller i Kyiv mens flyalarmen går.

Frykter situasjonen kan bli langvarig

Kirkens Nødhjelp ga fredag 1 million kroner for å bidra med nødhjelp til krigsrammede ukrainere. Generalsekretær Dagfinn Høybråten sier at dette kun er den første fasen i hjelpearbeidet.

– Konflikten rammer nådeløst, og vi jobber nå sammen med partnerne våre for å nå ut til innbyggerne i Ukraina som flykter for sine liv, sier Høybråten.

Torben Bjørke-Henriksen i Røde Kors frykter at den usikre situasjonen i Ukraina kan bli langvarig.

– Nå er vi i den akutte fasen der det mest grunnleggende, som mat, vann, klær og husly, først og fremst må dekkes. Men vi ser for oss at dette kan bli langvarig, det vil avhenge av hvor store ødeleggelsene blir, sier han.

Torsdag kveld anslo FN at 100.000 mennesker er drevet på flukt som følge av situasjonen. De tror at de fleste har reist til Moldova og Romania.

Planlegger for å ta imot flyktninger i Norge

Fredag ettermiddag sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at Norge vil ta imot flyktninger fra Ukraina dersom det blir aktuelt.

Det er generalsekretær Henriette Westrin i Norsk Folkehjelp glad for. De har ikke prosjekter i Ukraina, og derfor er det ikke aktuelt for dem å hjelpe i området. Isteden forbereder de seg på å hjelpe flyktninger som kan kommer til Norge.

– Her kan våre lokallag spille en viktig rolle, og vi har begynt å kartlegge hva vi kan stille opp med og gjøre, sier Westrin og trekker fram erfaringene Norsk Folkehjelp har med slikt arbeid fra flyktningkrisen i 2015.

– Og så vet vi fra tidligere at det er en stor vilje i den norske befolkningen til å ta imot folk på flukt, sier Westrin.