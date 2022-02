NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 26. februar.

Russisk angrep mot Kyiv

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uttalte sent i går kveld at Russland planla å storme hovedstaden Kyiv i løpet av natten. Fram til klokken 6 i dag morges var det ennå ikke meldt om noen større hendelser, men Ukrainas hær opplyser at den slo tilbake et russisk angrep på en av hovedveiene i hovedstaden.

Lokalbefolkning og journalister, blant annet et team fra CNN, hørte tidligere i natt lyden av eksplosjoner og observerte lysglimt over himmelen i utkantene av byen.

Russland stanset resolusjon

Som ventet brukte Russland sin vetorett i FNs sikkerhetsråd da rådet skulle stemme over et resolusjonsutkast som oppfordret Russland til å stanse kampene mot Ukraina og trekke styrkene ut fra ukrainsk territorium.

Tre land avsto fra å stemme, blant dem Kina, mens de øvrige elleve landene stemte for resolusjonsutkastet. Etterpå uttalte FNs generalsekretær António Guterres at verdenssamfunnet ikke må gi opp. Han oppfordrer Russland til å hente hjem soldatene sine.

Talibanbesøk kostet minst 6,5 millioner

Flyturen for Taliban-delegasjonen kostet 3,6 millioner kroner, melder TV 2 , som har fått innsyn i utgiftspostene gjennom Utenriksdepartementet. Hotellrom, møterom og bevertning er samlet i en post på 1,3 millioner kroner. I tillegg kommer 1,6 millioner kroner på en post merket «prosesstøtte inkludert transport, sikring mm».

Dermed er summen oppe i 6,5 millioner kroner så langt, men det er fortsatt fakturaer som ikke er kommet inn etter besøket i januar.

– Russiske transportfly skutt ned

Ukraina har skutt ned to russiske transportfly, ifølge Ukraina og USA. Begge flyene var av typen Ilyushin Il-76. Det første ble skutt ned nær Vasylkiv, 40 kilometer sør for Kyiv, fredag kveld, ifølge en uttalelse fra Ukrainas generalstab i natt. Det var fallskjermsoldater om bord, ifølge meldingen.

Det andre folket ble skutt ned nær Bila Tserkva, om lag 85 kilometer sør for Kyiv, ifølge to ikke navngitte amerikanske kilder. Russland har ikke kommentert noen av de to hendelsene, og opplysningene har ikke latt seg bekrefte fra uavhengig hold.

Norske bedrifter kan slite med å få inn millionbeløp

Flere norske bedrifter har opplyst til Norsk-Russisk Handelskammer at de har millionbeløp utestående i Russland, skriver Dagens Næringsliv. Sanksjonene gjør det uklart hvordan regningen skal betales.

– Russerne ønsker å betale for oppdragene, men vet ikke hvordan de nå skal få det til, sier lederen i næringsforeningen, Hans-Olav Rekdal.

De største russiske bankene er blant dem som er rammet av Vestens sanksjoner etter invasjonen i Ukraina.

15.289 nye koronasmittede siste døgn

Det er 41 flere enn samme dag i forrige uke. Fredag var 525 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var seks flere enn dagen før. 49 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 21 respiratorbehandling, ifølge Helsedirektoratets oversikt.