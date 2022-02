NTB

Dette er blant de ventede hendelsene lørdag 26. februar.

Støttemarkeringer for Ukraina

Flere steder i Norge er det støttemarkeringer for Ukraina. AUF har et arrangement foran Stortinget klokka 10.15. Klokka 11 er det samme sted en markering i regi av blant annet flere ukrainske foreninger i Norge, et arrangement som etterfølges av tog til den russiske ambassaden. Mellom 12 og 15 er det en støttemarkering på Trondheim Torg, og i Sandefjord fylles en lastebil med humanitær støtte til det invaderte landet.

Avicii-museum åpner i Stockholm

Den svenske DJ-en Tim Bergling, alias Avicii, døde for snart fire år siden, bare 28 år gammel. I dag åpner det et museum for ham i Stockholm for publikum. Museet ble innviet med prins Carl Philip og prinsesse Sofia til stede tidligere denne uka.

Carlsen i finale

Jan Nepomnjasjtsjij er motstander for Magnus Carlsen i finalen i årets første Champions Chess-turnering i hurtigsjakk. Dag en av finalen i går endte 2-2, etter fire partier som gikk til remis. Også i dag spilles det fire partier. Det var mot nettopp «Nepo» at Carlsen forsvarte sin VM-tittel i november. Turneringen foregår digitalt.

Årets første store klassiker på sykkel

En rekke nordmenn er på startstreken i sykkelklassikeren Omloop Het Nieuwsblad i den belgiske byen Gent. Det erJonas Iversby Hvidberg, Vegard Stake Laengen, Markus Hoelgaard, Edvald Boasson Hagen, Sven Erik Bystrøm og Alexander Kristoff – samt seks ryttere på det nesten helnorske Uno-X Pro Cycling Team.