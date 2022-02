Søgne ber Vedum om kommunal skilsmissehjelp

Et par mil vest for Kristiansand ligger Søgne, som aldri ønsket å bli slått sammen med den større naboen. Nå ber de Kommunaldepartementet om skilsmisse. Illustrasjonsfoto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Folk i Søgne ber Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum holde valgkampløftet om å la den gamle sørlandskommunen gjenoppstå.

På et valgkampmøte i august lovet Vedum at kommunen skulle få skille seg fra Kristiansand dersom Sp fikk regjeringsmakt og folket ville det. Kristiansand er fornøyd med tingenes tilstand, og før jul sa bystyret nei til oppdeling, nei til folkeavstemning om saken og nei til utredning.

Dermed har søgnesokningene valgt å gå rett til regjeringen, skriver Aftenposten. I en anmodning signert av 2.292 innbyggere ber de det Sp-styrte Kommunaldepartementet om at Søgne får gjenoppstå fra 1. januar 2024.

Sigurd Berg Aasen er en av frontfigurene blant de lokale aksjonistene, og han forventer at Vedum innfrir valgløftet.

En utfordring er at regjeringsplattformen åpner for oppløsning dersom kommunestyret søker om det. Og det ønsker altså ikke dagens Kristiansand kommune å gjøre.

– I mitt parti er det krystallklart at dette ikke er aktuelt. Det er bare misbruk av tid og energi, sier Ap-ordfører Jan Oddvar Skisland. Han forventer at departementet avviser Søgnes søknad og sier at «noe annet vil være helt utrolig».

Vedum sier via sin rådgiver at «et innbyggerinitiativ er en del av den demokratiske retten, og kommunalministeren vil ta imot og vurdere initiativet fra Søgne».