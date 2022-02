Norske bedrifter kan slite med å få inn millionbeløp fra Russland

NTB

Norske bedrifter har titalls millioner kroner i utestående fakturaer hos russiske kunder. Sanksjonene gjør det uklart hvordan regningen skal betales.

Flere norske bedrifter har opplyst til Norsk-Russisk Handelskammer at de har millionbeløp utestående i Russland, skriver Dagens Næringsliv.

– Russerne ønsker å betale for oppdragene, men vet ikke hvordan de nå skal få det til, sier lederen i næringsforeningen, Hans-Olav Rekdal.

De største russiske bankene er blant dem som er rammet av Vestens sanksjoner etter invasjonen i Ukraina, og sanksjonene skal gjelde umiddelbart. Foreløpig er Russland ikke utestengt fra betalingssystemet Swift, men sanksjonene kan likevel skape betalingsproblemer.

Rekdal sier handelskammerets foreløpig vurdering er at sanksjonene allerede hindrer mange norske bedrifter i å få betalt for varer og tjenester. Foreningen har spesialister som jobber for å kartlegge hvordan sanksjonene konkret rammer norske handelsinteresser.