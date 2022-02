Støre: – Norge skal stille opp for Ukraina og Nato

Statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen om situasjonen i Ukraina fredag kveld. Foto: Javad Parsa / NTB Les mer Lukk

NTB

– Mitt hovedbudskap til våre allierte var at Norge skal stille opp for Ukraina og for Nato, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).