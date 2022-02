Støre venter motsanksjoner

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener vi må regne med at Norge rammes av russiske motsvar på sanksjonene som nå innføres.

– Russiske motsvar på sanksjoner må vi påregne. De vil også treffe norske interesser. Det må vi være forberedt på. Det er det ukrainske folk som nå er rammet aller hardest, på en opprørende og dypt tragisk måte. Vi vil stille opp for Ukraina og for folk i Ukraina, sa Støre da han møtte pressen foran et digitalt toppmøte i Nato fredag.

På pressekonferansen bekreftet han igjen at Norge kommer til å slutte seg til de sanksjonene EU nå innfører mot Russland.

Vil fordele flyktninger

På pressekonferansen trakk Støre også fram at en flyktningstrøm nå har begynt å treffe Polen.

Ifølge ham ønsker Norge felles løsninger i EU og EØS for å sikre at flyktningene fordeles på en rettferdig måte mellom medlemslandene.

– Vi er innstilt på å gå inn i et nordisk samarbeid om det som kan bli en fordeling over tid, slik at det ikke blir en urimelig belastning på noen få, sa Støre.

– Da må Norge ta sin andel av det, ut fra en rimelig fordeling mellom europeiske land.

Gassfrykt

I europeiske land er frykten også voksende for at konflikten skal føre til en stans i gassleveransene fra Russland.

Det gir Norge en viktig rolle, ifølge Støre.

– Norge vil forbli en stabil leverandør av gass. Det er viktig i den situasjonen som er nå. Det er strategisk viktig for våre allierte og partnere i Europa. Vi leverer 20 prosent av europeisk gass, og i den usikre situasjonen som er nå, så har det stor betydning, sa han.

Tett koordinering

Støre har det siste døgnet snakket med statsminister Olaf Scholz i Tyskland, statsminister Boris Johnson i Storbritannia, statsministrene i de nordiske landene, samt Nederland og landene i Baltikum.

– Tett koordinering med våre allierte har aldri vært viktigere, sa Støre.

– Det siste døgnet har vi sett et veldig tydelig samhold i alliansen, fastholdt han.

Fredag hadde Støre et eget videomøte med lederne i Storbritannia, Nederland, Norden og Baltikum – de nordlige delene av Europa og Nato, for å gå gjennom situasjonen.