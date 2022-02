Støre: Norge har tett kontakt med allierte

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre har tett kontakt med en rekke europeiske allierte om Russlands invasjon av Ukraina.

– Tett koordinering med våre allierte har aldri vært viktigere, sa Støre (Ap) på et pressemøte torsdag, før han skal i et digitalt toppmøte med Nato-landene.

– Det at vi møtes i dag, understreker at dette er en alvorlig situasjon for europeisk sikkerhet, sa Støre.

I toppmøtet skal de diskutere hvilke skritt Nato skal ta.

Støre har det siste døgnet snakket med statsminister Olaf Scholz i Tyskland, statsminister Boris Johnson i Storbritannia, statsministrene i de nordiske landene, samt Nederland og landene i Baltikum.

– Det siste døgnet har vi sett et veldig tydelig samhold i alliansen, sa han.

Fredag hadde Støre et eget videomøte med lederne i Storbritannia, Nederland, Norden og Baltikum – de nordlige delene av Europa og Nato, for å gå gjennom situasjonen.