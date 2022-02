Huitfeldt: Putin har løyet til oss

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) møter pressen utenfor UD etter at hun har kalt inn den russiske ambassadøren på teppet.

NTB

Utenriksminister Anniken Huitfeldt anklaget Russland for løgn etter at hun kalte inn den russiske ambassadøren på teppet fredag.

– Det er det som er det meningsløse i situasjonen. De valgte å invadere Ukraina. De verste spådommene slo til, sa hun (Ap) til pressen torsdag ettermiddag da hun kommenterte saken utenfor Utenriksdepartementet.

Hun hadde da formidlet til den russiske ambassadøren Teimuraz Otarovisj Ramisjvilij at Russland bærer det hele og fulle ansvar for invasjonen av Ukraina.

Utenriksministeren kunne ikke si noe om ambassadørens reaksjon på budskapet.

– Det var ingen samtale. Jeg formidlet det norske budskapet om at de må trekke seg tilbake, så forlot jeg rommet. Han mottok budskapet, men det hadde ikke noen hensikt å fortsette en samtale med han, sa hun.

Russlands ambassadør Teimuraz Otarovisj Ramisjvilij under Kirkeneskonferensen 2022 på Thon Hotel i Kirkenes.

Ingen egne sanksjoner nå

Dette er ikke tiden for dialog med den russiske ambassadøren, la Huitfeldt til.

– Han representerer Putin, og det er Putin som må ta avgjørelsen om å trekke soldatene ut av Ukraina.

Dette er ingen umiddelbare planer om å utvise ambassadøren, ifølge Huitfeldt.

På spørsmål om Norge vil innføre egne sanksjoner mot Russland, svarte Huitfeldt:

– Det viktigste Norge kan gjøre i en slik krise, er å alliere seg med andre land slik at beskjeden blir forstått. Det er det som er den norske tradisjonen, og den vil vi følge opp også her.

Lite håp

Hun kaller angrepet meningsløst. Håpet ikke stort, sa Huitfeldt

– Håp i dag er vanskelig å se for seg, men vi holder alle diplomatiske muligheter åpne hele tiden, sa hun.

Russland har tidligere formidlet at de ikke hadde noen intensjon om å invadere Ukraina, påpekte Huitfeldt.

– Jeg sa til ham at det viste seg å være en løgn. Norge og Russland har levd i fred i mer enn 100 år. Dette meningsløse angrepet er ikke i det russiske folks interesse, sa Huitfeldt.

Putin har løyet til en hel verden og til det ukrainske folket, sa hun.

– Han sa at det var en militærøvelse, at de ville trekke seg tilbake, og han gjorde narr av vestlige ledere som sa at dette ville skje, sa Huitfeldt.

Utenriksministeren sier at det er for tidlig å si hvordan invasjonen vil påvirke det bilaterale forholdet mellom Norge og Russland.