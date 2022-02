Nav: Færre helt arbeidsledige nå enn før pandemien

NTB

64.400 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av februar. Det utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken og er lavere enn før pandemien, ifølge Nav.

– Justert for sesongvariasjoner er nå antallet helt ledige lavere enn før pandemien. Vi må faktisk helt tilbake til før finanskrisen i 2008 for å finne et lavere nivå. Vi ser også at etterspørselen etter arbeidskraft er på et rekordhøyt nivå med mange nye utlyste stillinger, sier statistikksjef Ulf Andersen i Nav i en pressemelding.

9.200 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 13.200 av de delvis ledige.

Ved utgangen av februar er det registrert 119.400 arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det er nedgang på 9.500 arbeidssøkere fra januar.