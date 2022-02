Fem personer tiltalt for å ha produsert store mengder narkotika i Østre Toten

NTB

Fem personer fra Øst-Europa er tiltalt for å blant annet ha produsert betydelige mengder narkotika i en bolig i Østre Toten.

Den hovedtiltalte er tiltalt for å ha produsert, lagret og/eller solgt til sammen 143,9 kilo amfetaminsulfat og for å ha lagret 4,8 kilo amfetaminbase eller deler av dette mellom januar 2020 og april 2021.

Han er i tillegg tiltalt sammen med de fire andre for å ha produsert nærmere 80 kilo amfetaminsulfat i april og mai 2021. Politiet mener de fem var en organisert kriminell gruppe.

Del av Trojan Shield

Saken er en del av den internasjonale narkotikaoperasjonen Trojan Shield, som koordineres av amerikanske FBI.

Det var pågripelsene i denne saken som førte til at operasjonen ble offentlig kjent 27. mai 2021. Til sammen 800 personer i 16 land ble pågrepet i løpet av 48 timer, og Kripos meldte at ni av disse ble pågrepet i Norge

Narkotikaproduksjonen fant sted i en bolig i Østre Toten, hvor en av de tiltalte bodde, ifølge tiltalen. Mengden narkotika beskrives som «meget betydelig».

Fraktet narkotika med danskebåten

Amfetaminsulfat er også kjent som speed og brukes blant annet i ecstasy/MDMA og metamfetamin. Amfetaminbase, også kjent som amfetaminolje, brukes for å fremstille amfetamin.

De fem er også tiltalt for å ha fraktet narkotikaen til andre byer i landet, og for å ha ført inn 37,5 kilo amfetaminbase med danskebåten fra Hirtshals til Larvik. Én av dem er også tiltalt for å ha ført inn 9,2 kilo amfetaminbase i Norge via danskebåten ved en annen anledning.

Saken behandles i Vestre Innlandet tingrett mellom 25. april og 13. mai. Det er satt av 15 dager til saken.