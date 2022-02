Nå skal kloakken coronatestes

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet forteller at de nå skal teste coronateste kloakken. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Færre coronatester seg, og dermed stiger mørketallene. Avløpsvannet skal derfor coronatestes. Dette kan gi en pekepinn på smitteøkning, ifølge FHI.

Avløpsvannet kan også gi svar på hva slags variant det er snakk om, opplyser fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) til P4.

FHI jobber nå med å finne et laboratorium som kan gjøre analyser av avløpsvann rundt om i landet.

– Det er mest realistisk å sjekke dette ut i områder hvor vi har sett at man tidligst får ny smitte, sier Forland.

Oslo og andre store byer, eller avløpsvann fra flyplasser, er mest aktuelt.

I Sverige har forskere holdt på med et lignende prosjekt i over et år. Der testes kloakken i Stockholm, Göteborg og Malmö.