Ukraina: Strålingen øker i Tsjernobyl – kan treffe Norge

Den nye stålsarkofagen kom på plass over den eksploderte Tsjernobyl-reaktoren i 2016. Arkivfoto: Efrem Lukatskij / AP / NTB Les mer Lukk

Russiske styrker tok over området ved tidligere atomkraftverket Tsjernobyl torsdag. Det har ført til økt stråling av radioaktivitet, og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet frykter for konsekvensene.