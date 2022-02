NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 25. februar.

Zelenskyj: 137 ukrainere drept den første dagen med kamper



137 ukrainere er drept i den første dagen med kamper etter at Russland invaderte landet, sier Ukrainas president.

– I dag har vi mistet 137 av heltene våre, sa Volodymyr Zelenskyj i en videotale torsdag kveld. Han la til at ytterligere 316 er såret. Presidenten har beordret full mobilisering av vernepliktige og reservister, og menn mellom 18 og 60 år får ikke forlate landet.

Harde EU-sanksjoner mot Russland

EUs nye sanksjoner vil ramme 70 prosent av landets banksektor og flere statlige selskaper, inkludert forsvarssektoren, sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Hun sier videre at også energisektoren vil rammes, blant annet ved et forbud av eksport av reservedeler til russiske oljeraffinerier, som vil gjøre det «umulig» å oppgradere dem.

I tillegg forbys salg av fly og utstyr til russiske selskap, og salg av halvledere. De økonomiske sanksjonene betyr at Russland blir avskåret fra finansielle markeder, og sanksjonene vil føre til økt inflasjon i landet, ifølge von der Leyen.

80 har meldt seg ut av Ap

Rundt 80 personer har meldt seg ut av Arbeiderpartiet de siste dagene, mens striden om deling av Innlandet fylket har pågått. Det har også vært rundt 10 innmeldinger, opplyser partisekretær Kjersti Stenseng til Aftenposten.

– Vi skal ha stor forståelse og respekt for at folk er uenige. Debatten om Innlandet har skapt splittelse og uenighet, sier hun.

Flere søppelkasser påtent i Oslo

Natt til fredag begynte det å brenne i søppelkasser tre steder på Hovseter i Oslo.

– De ble heldigvis slukket raskt, delvis av vitner på stedt og delvis av brannvesenet. Det var en reell spredningsfare, og dette kunne gått mye verre, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB.

15.595 nye koronasmittede

Det er 1.747 færre enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 14.008 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 16.728, så trenden er synkende.

Torsdag var 519 koronapasienter innlagt på sykehus, ni færre enn dagen før. 56 av pasientene ligger på intensivavdeling, 22 av dem med respirator.

Wild-tap da Zuccarello var tilbake

Mats Zuccarello ble friskmeldt til nattens kamp, men Minnesota Wild måtte likevel se seg slått 3–1 av Toronto Maple Leafs. Nordmannen fikk inn ett skudd på mål, men uten at det ga uttelling. Han var på isen i 20 minutter etter å ha måttet stå over forrige kamp på grunn av skade.

Kraftige eksplosjoner i Kyiv

Det meldes om kraftige eksplosjoner i sentrum av Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Utenriksminister Dmytro Kuleba tvitrer at det er snakk om et «forferdelig» rakettangrep, det verste i Kyiv siden Nazi-Tyskland angrep byen i 1941.

En video som er lagt ut, viser en ildkule over byen etter det som trolig var et russisk rakettangrep. Andre kilder sier at to russiske raketter ble skutt ned av ukrainsk luftvernild, mens en tjenestemann i innenriksdepartementet sier at et russisk fly er skutt ned.