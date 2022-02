Røde Kors i konfidensielle samtaler om nødhjelp

NTB

Røde Kors frykter at de ikke skal slippe til med humanitær hjelp til dem som er rammet av krigen i Ukraina, og sier dialog er avgjørende for å kunne hjelpe.

– Det er svært viktig at den humanitære hjelpen nå ikke politiseres, og at humanitære aktører fastholder prinsippene om upartisk humanitet slik at de som trenger hjelp får det, sier Regionrådgiver Morten Tønnessen-Krokan i Norges Røde Kors til Dagsavisen.

Han sier det er reell bekymring for at ulike parter ikke vil slippe til humanitær hjelp.

For Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), som har flesteparten av sine folk øst i landet, er det avgjørende å få til en dialog.

– ICRC har konfidensielle samtaler med alle parter i konflikten og har hatt det siden konflikten mellom Russland og Ukraina brøt ut i 2014. Det som er særlig viktig i disse samtalene, er å påse at sivile, vannforsyning, sykehus, helsetjenester og skoler beskyttes mot kamphandlinger, sier Tønnessen-Krokan

I praksis handler samtalene ofte om å få forsikringer om å kunne reise fritt inn i utsatte områder uten å bli utsatt for kamphandlinger.

– Dette er en ekstremt viktig del av arbeidet; både for hjelpearbeidernes sikkerhet og for at nødhjelpen skal komme fram, understreker Tønnessen-Krokan.