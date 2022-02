Brannstifter dømt til seks års forvaring

NTB

En kvinne er dømt til seks års forvaring for trusler og flere branner i Vennesla og Kristiansand. En medtiltalt mann ble dømt til snaut tre års fengsel.

I Agder tingrett ble mannen dømt for ett tilfelle av grovt skadeverk etter at han og kvinnen tente på to engangsgriller og plasserte dem slik at trekledningen på fasaden til Helsehuset Fagerholt tok fyr. Brannen forårsaket skader for 1,3 millioner kroner. Dommen lyder på to år og ti måneder i fengsel.

Dommen mot kvinnen omfatter også ett annet tilfelle av grovt skadeverk der hun gjorde opp ild i en leilighet, noe som forårsaket skader for 200.000 kroner.

Hun er også dømt for mordbrann etter at hun tente på gjenstander i en søppelbod inntil en omsorgsbolig med seks beboere. Flere personer måtte evakueres midt på natten. Retten mener liv kunne gått tapt dersom brannvesenet ikke hadde kommet til stedet.

Det siste tiltalepunktet mot kvinnen gjaldt trusler etter at hun fortalte en person at hun ønsket å drepe en tidligere venninne. Retten kom fram til at trusselen var egnet til å skape alvorlig frykt.

De to må betale drøyt 1,3 millioner kroner i erstatning for brannen de startet sammen. I tillegg er kvinnen dømt til å betale rundt 350.000 i erstatning for forhold hun var tiltalt for alene. Ingen av dem ble pålagt å betale sakskostnader.