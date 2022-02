Forsvarssjef Eirik Kristoffersen tror Russlands angrep kan slå tilbake på Putin.

Til TV 2 forteller forsvarssjefen at han i likhet med resten av verden ble overrasket over at Russlands president Vladimir Putin valgte å gå til full invasjon av nabolandet Ukraina fra flere kanter.

– Russland var klare til å gjennomføre en stor invasjon, men jeg er overrasket over at det skjedde nå, og at de går så langt som de gjør ved å kanskje angripe Kyiv. Hva sluttilstanden kommer til å bli, det vet vi ikke enda, med det er opplagt en krig i Europa, sier Kristoffersen til TV2.

Vil avsette regjeringen

Putin har varslet at han ønsker å avsette den ukrainske regjeringen, som han kaller «nazistiske» med et mer russisk-vennlig regime. Selv om han skulle lykkes med dette, mener Kristoffersen at Putin ikke vil oppnå det han ønsker seg – et mer splittet Nato.

– Nato viser et sterkt samhold. På mange måter har Putin oppnådd det motsatte av det han ønsker seg, vi har nemlig fått et enda sterkere samhold innad i Nato, sier forsvarssjefen til tvkanalen.

Forsvarsalliansen har vært klare på at de ikke vil gå inn i Ukraina for å bekjempe den russiske invasjonen, men at de vil fortsette å støtte landet både økonomisk og med etterretning. I tillegg har beredskapen blitt økt i de østlige landene i Nato. USAs president Joe Biden meldte i en tale torsdag kveld at han sender 7000 soldater til Tyskland.

– Putin er opplagt stormannsgal

Kristoffersen mener Putin har begått en stor feil med invasjonen og fremstår stormannsgal.

– Putin er opplagt stormannsgal. Måten han behandler sine egne på, som da han satt sin egen etterretningssjef i dyp forlegenhet, måten han holder møter med disse enorme bordene som gir mer enn god nok corona-avstand mellom seg selv og de andre, og også måten han gjennomfører samtaler med sine egne på, det tyder på en person som ser på seg selv som en egenrådig tsar i Russland, påpeker forsvarssjefen.

I tett dialog med allierte

Forsvaret følger situasjonen nøye sammen med Norges allierte og sier de har god oversikt i nærområdene.

– I nordområdene er det ingen aktivitet som avviker fra normalbildet, og trusselvurderingen er ikke endret, heter det i en pressemelding torsdag kveld.

Forsvaret har iverksatt enkelte beredskapstiltak som gjelder økt årvåkenhet og gjennomgang av eksisterende planverk.

– Forsvaret har beredskap for at krisesituasjoner kan utvikle seg. Vi følger utviklingen nøye og tilpasser beredskapen dersom det blir behov for det, sier Kristoffersen til NTB.