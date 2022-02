Norske Fredriks forlovede er fanget i Ukraina: – Ingen god følelse

Fredrik Schei (50) og ukrainske Viktoria (35) forlovet seg i oktober. Nå sitter han i Norge og hun i krigsrammede Ukraina.

Fredrik Schei er bosatt i Oslo. Han er en forretningsmann og student, som leverer masteroppgaven sin i management til våren. For tre år siden møtte han kjæresten Viktoria, som han nå er forlovet med. Hun er fra Ukraina, og befinner seg om dagen i den sørlige havnebyen Mariupol, som ligger i Donetsk i Ukraina.

Schei og Viktoria snakker sammen hver eneste dag, og etter Russland invaderte Ukraina natt til torsdag har de vært i hyppig kontakt.

– Jeg er i utgangspunktet en rolig og sindig kar som ikke går rundt og bekymrer meg mer enn jeg må, men akkurat nå er det ikke spesielt behagelig. Det er vanskelig å vurdere om hun er trygg, sier Schei til ABC Nyheter.

– Å ikke kunne gjøre noe som helst, er ingen god følelse. Jeg vil kjøre ned og hente henne, men jeg kommer ikke inn, og hun kommer ikke ut. Det er mildt sagt en fortvilende situasjon, sier Fredrik Schei. Les mer Lukk

– Ingen god følelse

21. februar anerkjente Russland Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina som uavhengige stater, og tre dager senere gikk Putin til angrep på flere militære mål over hele Ukraina. Russiske styrker angriper nå Ukraina med full styrke fra fronter på alle sider av landet.

– Freden på vårt kontinent er blitt knust. Vi har nå krig i Europa i et omfang vi trodde hørte historien til, sa Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg torsdag.

Situasjonen rundt Ukraina har tilspisset seg de siste ukene, og Schei har hele tiden hatt et håp om å få hentet Viktoria til Norge. Han forteller at Viktoria var i Norge nylig, og dermed er turistkvoten hennes brukt opp fram til april.

– Hele situasjonen blir vanskelig. Det er ikke noe grunnlag for å få flyktningstatus før det blir krig, og når det er krig er det for sent, for da kommer man seg ikke vekk, sier Schei.

– Å ikke kunne gjøre noe som helst, er ingen god følelse. Jeg vil kjøre ned og hente henne, men jeg kommer ikke inn, og hun kommer ikke ut. Det er mildt sagt en fortvilende situasjon, sier han videre.

Schei håper Viktoria kan komme seg inn i Polen om ikke lenge, og da komme seg på et fly til Norge.

Røyk stiger opp fra en luftbase i Mariupol etter et russisk angrep torsdag. Les mer Lukk

– Veldig utrygt

Mariupol, Viktorias hjemby, er ifølge Schei en strategisk viktig havneby, som ligger kun noen få kilometer fra frontlinjen til Russland. Han forventer en massiv landsetting fra Russland i byen, hvor hans forlovede for øyeblikket er innesperret.

– Hun er litt i villrede om hvordan hun skal forholde seg, og lurer egentlig på hva som er best. Det står mellom å være i et tilfluktsrom uten fasiliteter eller å holde seg hjemme i boligblokken. Det er det hun, moren og bestemoren er litt usikre på nå. De befinner seg i en veldig utrygg situasjon, sier Schei.

Nordmannen finner ro i å vite at Viktoria og familien har vært flinke til å gå til innkjøp av viktige ting i forkant av krigen som nå har brutt ut. De har hamstret inn nok mat, drikke og medisiner til å tilbringe tid i en kjeller eller et bomberom.

Vil skvise Russland

De siste ukene har det kommet flere meldinger fra den Ukrainske grensen om en russisk opptrapping. Nato, EU og USA har gjentatte ganger advart Russland mot å invadere Ukraina.

– Hvordan har det vært for deg å følge med på alt som har skjedd de siste ukene?

– Jeg har ikke visst helt hva jeg skal tro. Det har fremstått som så irrasjonelt av Putin å skulle invadere Ukraina, at jeg hele tiden har tenkt at han ikke kommer til å gjøre det, sier Schei.

Nå er han tydelig på at Vesten er nødt til å slutte å handle med diktaturer, og foreslår at Russland skal utestenges fra det internasjonale betalingsnettverket Swift.

– Det vi trenger nå, er å skvise Russland så kraftig at de blir ute av stand til å fokusere på en langvarig krig, mener han.

Schei har også en kraftig oppfordring til norske partiledere om å samle seg tverrpolitisk for å styrke det norske forsvaret.

– Dette er en viktigere sak enn noen andre politiske spørsmål. Gi Forsvaret 15-20 milliarder mer årlig enn det er budsjettert med fra og med inneværende år.

Pengene kan man finne ved å kutte litt fra hver av de andre budsjettpostene.