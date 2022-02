Søreide: Viktigere enn noen gang at de allierte står sammen

NTB

Rystende, men ikke overraskende, sier Høyres Ine Eriksen Søreide om Russlands invasjon av Ukraina.

– Russlands invasjon av Ukraina markerer en svart dag i Europas historie og ikke minst for Ukrainas befolkning, sier Søreide, som er leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, til NTB.

– Vi fordømmer angrepet på det sterkeste, sier hun.

Det er viktigere enn noen gang at de allierte står sammen og viser tydelig støtte til Ukraina, sier Søreide.

– Vi gir også vår fulle støtte til at vi sammen med Nato, EU, USA og andre koordinerer våre reaksjoner mot Russland, og vi venter nå på hva som vil være den norske regjeringens reaksjon på den aktive krigshandlingen fra Russland i dag.

Søreide frykter at situasjonen vil eskalere ytterligere.

– Det er viktig at allierte fortsetter å stå sammen i en tydelig støtte til Ukraina. Vi står overfor en humanitær krise som allerede gjør at over tre millioner mennesker trenger nødhjelp, sier hun og legger til:

– Russlands krigshandlinger overfor Ukraina er en klar og tydelig vekker til de som over tid har gitt uttrykk for at vi først og fremst må forstå Putin. Dette er tiden for fordømmelse, ikke forståelse.