Melby: Norge må gjøre det vi kan for å støtte Ukraina

Venstre-leder Guri Melby mener at hele Natos Respons Force må sendes til Øst-Europa. Les mer Lukk

NTB

Venstre-leder Guri Melby mener at Norge må gjøre det vi kan for å støtte Ukraina, og at hele Nato Response Forces 40.000 soldater må sendes til Øst-Europa.