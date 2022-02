Erik Botheim t.h. og Amahl Pellegrino under en eliteseriekamp. Torsdag møter de det skotske fotballaget Celtic FC. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag torsdag 24. februar.

Bodø/Glimt møter Celtic FC i conferenceligaen

Glimt har en 3-1-ledelse å gå på foran returkampen i utslagsrundene i Uefa Conference League-kamp etter forrige ukes uhyre sterke borteseier i Glasgow. Kampen mot Celtic FC spilles på Aspmyra, og værmeldingen tyder på at det blir ufyselige spilleforhold torsdag kveld.

Det første P-8-flyet ankommer Norge



Det norske P-8 Poseidon-flyet, Viking, har tilbakelagt nesten 7.000 kilometer fra Seattle når det ankommer Luftforsvarets base på Evenes flystasjon torsdag. Viking er det første av fem nye maritime patruljefly i Norge, som skal gjøre det lettere å oppdage ubåter. Ankomsten vil markeres både ved første landing på norsk jord torsdag, og ved en offisiell markering på Evenes flystasjon noen dager senere.

Rettsmøte om Khashoggi-drapet i Tyrkia

Det holdes et nytt rettsmøte for 20 saudiarabere som er anklaget i forbindelse med drapet på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi. Journalisten ble i oktober 2018 drept, og amerikansk etterretning pekte på Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman som ansvarlig for mordet. Rettsmøtet skal holdes i Istanbul.

Junior-VM i langrenn for U23

Kvinner starter 10 km klassisk klokken 13, og menn starter 15 km klassisk klokken 15. Arrangementet finner sted på Lynga i Gran kommune.

De nominerte til Nordisk råds litteraturpris 2022 gjøres kjent

Torsdag blir de nominerte til Nordisk råds litteraturpris 2022 blir kjent. Nominasjonene blir publisert på foreningens nettside.