NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 24. februar.

Putin sier militær operasjon er i gang

Russlands president Vladimir Putin sier han har igangsatt en militær operasjon i Øst-Ukraina. Han truer andre land til å holde seg unna. Han sier han har gitt ordre til militæroperasjonen som svar på trusler fra Ukraina. Russiske medier melder at russiske styrker har gått i land i Odesa, og flere medier melder om kraftige eksplosjoner i Kyiv, Kharkiv og flere andre ukrainske byer.

Fjøsbrann stengte E6 og Dovrebanen

Dovrebanen og E6 ble stengt i flere timer ved Berkåk i Rennebu kommune på grunn av brann i et kyllingfjøs i natt. Det var ikke dyr i fjøset, men flere gasstanker på gården førte til eksplosjonsfare. Politiet meldte om brannen klokken 1.20. Kort tid etterpå ble flere naboer evakuert og det ble opprettet en sikkerhetssone på 300 meter.

Lastebilkolonne i USA

En kolonne med flere titall lastebiler med vaksinemotstandere bak rattet la onsdag i vei fra California mot Washington. Inspirert av protestene i Canada, sier arrangørene av den såkalte «Folkets kolonne» at de vil ha slutt på krav om munnbind, vaksiner og nedstengninger i kampen mot koronaviruset. Flere hundre ventes å ankomme hovedstaden 5. mars. Andre kolonner starter i Texas, North Dakota, Ohio og delstaten Washington.

17.385 nye koronasmittede

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det er registrert 543 færre smittetilfeller enn samme dag i forrige uke.

Onsdag var 528 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var seks færre enn dagen før. 52 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 24 respiratorbehandling. Det er seks færre på intensiv og to færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Avansement for Deilas New York City

New York City FC ble igjen noen nummer for store for Santos de Guápiles også i returoppgjøret i Concacafs mesterligasluttspill. Med 4–0 i nattens kamp og 2–0 i det første møtet, går New York-laget til kvartfinale med et samlet resultat på 6–0 over motstanderne fra Costa Rica.