Fjøsbrann i Rennebu stenger E6 og Dovrebanen

NTB

Dovrebanen og E6 er stengt ved Berkåk på grunn av brann i et kyllingfjøs. Det er ikke dyr i fjøset, men det er flere gasstanker på gården.

Politiet meldte om brannen i Rennebu kommune klokken 1.20 natt til torsdag. det var ikke dyr i fjøset som begynte å brenne.

Et kvarter senere kom meldingen om at det er flere gasstanker på gården, og at det derfor er opprettet en sikkerhetssone på 300 meter. Det ble satt i gang evakuering av beboere og naboer, og E6 og Dovrebanen ble stengt forbi stedet.

– En flaske med acetylengass, som brukes til sveising, er hentet ut, forteller operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til NTB ved 1.45-tiden.

Det så en kort stund ut til at evakueringen og stengingen av hovedfartsårene kunne avblåses, men brannvesenet sier det er fare for eksplosjon i en propantank på stedet. Dermed opprettholdes sikkerhetssonen og evakueringen.

– Det er en propantank i glassfiber som ligger delvis nedgravd på utsiden av fjøset. I og med at brannen utviklet seg, kan tanken bli varmepåvirket. Vi er redd for at den revner, sier vaktleder Eivind Schjødt ved brannvesenets 110-sentral til Adresseavisen. Han opplyser at fjøset er overtent.

E6 er stengt ved Stavåbrua like sør for Berkåk sentrum. Litt etter 2.30 opplyser politiet at stengingen kan vare i flere timer. Det er lokal omkjøring på fylkesvei ved Berkåk for lette kjøretøyer, mens tyngre kjøretøyer anbefales å kjøre via Tynset og Røros.