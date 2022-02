Ung mann siktet for bestilling av overgrepsmateriale

NTB

En mann i 20-årene er varetektsfengslet i Trondheim, siktet for å ha betalt mindreårige jenter for å få seksualiserte bilder og videoer.

Politiadvokat Kjersti Hegerberg i Trøndelag politidistrikt fikk medhold i sin påstand om fire ukers varetekt for mannen, skriver Adresseavisen. Hun sier mannen har hatt kontakt med flere jenter under 18 år på nett, trolig via sosiale medier.

– Vi har oversikt over at det er flere enn ti fornærmede så langt i saken. Det er ikke startet på tilrettelagte avhør, sier politiadvokaten.

Hun sier siktede har erkjent delvis straffskyld i avhør, noe som også bekreftes av forsvarer Tore Angen.

I fengslingskjennelsen står det at det ikke finnes noe bildemateriale i saken, men at siktede bekreftet for retten at han er i besittelse av slike bilder/videoer. Flere av de fornærmede er under 16 år. I kjennelsen legger retten til grunn at det kan være flere fornærmede.