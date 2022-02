Esa godkjenner fortsatt momsfritak for digitale medier

NTB

EØS' kontrollorgan Esa gir tommelen opp for fortsatt nullmoms for elektroniske medier. Dermed vil digital nyhetsjournalistikk være momsfri fram til 2028.

Fritaket ble innført som en midlertidig tiltak 1. mars 2016 for en periode på seks år, og regjeringen har forlenget det med ytterligere seks år, fram til 2028.

Før det ble innført nullmoms måtte lesere betale 25 prosent merverdiavgift for et digitalt avisabonnement, skriver M24.

Administrerende direktør Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening er godt fornøyd med Esas avgjørelse.

– Norge var det første landet i verden som fikk nullmoms på digitale medier. Dette har vært viktig for innovasjon og digitalisering, sier Øgrey.

Hun viser til at norske medier nå har 1,3 millioner digitale abonnenter.

– Dette viser at virkemiddelet fungerer. Det er veldig fint at Esa har kommet fram til erkjennelsen av at null moms skal videreformidles. I den samme perioden har flere EU-land åpnet for samme muligheter, sier hun.