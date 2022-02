Stavanger-mann død etter måneder i koma - funnet skadd i november

NTB

En mann i 50-årene ble funnet hardt skadd i en bolig i Stavanger i november i fjor og har ligget i kunstig koma siden. Mannen døde tirsdag.

Mannen var ute av koma da han døde tirsdag, skriver Stavanger Aftenblad.

– Familien er i sorg. Saken er dypt tragisk, sier Hege Veland, som var bistandsadvokaten til den nå avdøde mannen.

En nabo fant mannen hardt skadd i leiligheten sin i Stavanger sentrum 21. november i fjor. Fornærmede hadde da alvorlige skader i hodet.

Vitner og tekniske spor peker på en mann i 30-årene som gjerningsperson. Han ble i november i fjor siktet og varetektsfengslet på grunn av bevisforspillelsesfare. Aftenbladet får opplyst at siktede fremdeles er varetektsfengslet. Nå på grunn av gjentakelsesfare.

Han er siktet for grov kroppsskade. Siktedes forsvarer Odd Rune Torstrup sier hans klient nekter for å ha påført fornærmede alvorlige skader.

Politiadvokat Inger Marie Stople sier til avisen at det foreløpig ikke er aktuelt å utvide siktelsen. Årsaken er at politiet foreløpig ikke har informasjon om dødsårsaken, og at det ennå ikke er klart om mannen døde som følge av skadene.

På grunn av den alvorlige helsetilstanden hans har ikke politiet hatt anledning til å avhøre mannen.

Rettssaken mot den siktede mannen i 30-årene var forhåndsberammet til mai i år, men etter fornærmedes bortgang er det usikkert om det lar seg gjøre, skriver Aftenbladet.