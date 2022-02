Huitfeldt fordømmer Russland, men vil fortsette samarbeidet

NTB

Med den russiske ambassadøren i salen, fordømte utenriksminister Anniken Huitfeldt Russlands handlinger i Ukraina. Men hun vil fortsette samarbeidet i nord.

– Norges støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet er ubetinget. Vi fordømmer Russlands handlinger i Ukraina. Men vi ønsker å fortsette samarbeidet med det russiske folk, sa Huitfeldt i en tale på Kirkeneskonferansen onsdag.

I salen satt Russlands ambassadør til Norge, Tejmuraz Otarovitsj Ramisjvili.

Huitfeldt understreket at regjeringens linje i forholdet til Russland er både å avskrekke og berolige, og at Norge må ha en fungerende relasjon til Russland av hensyn til våre nasjonale interesser.

– Derfor er det viktig å videreføre det praktiske samarbeidet, den politiske dialogen og åpenhetslinjen. Jo vanskeligere forholdet er, desto viktigere er det å snakke sammen. Naboer snakker om saker av felles interesser. Både de enkle og de mer krevende, sa Huitfeldt.

Hun viste til samarbeidet om fiskeriforvaltning, økonomisk utvikling, miljø og atomsikkerhet i nord, samt samarbeid om kystvakt og grensevakt.

Huitfeldt påpekte også at Norge skal være vertskap for Nato-øvelsen Cold Response neste måned. Men hun sier at det er full åpenhet om øvelsen, og at Russland er varslet på forhånd.

– Det er ikke eskalerende, understreket hun.

Hun sa også at Norge har valgt å ikke ha allierte øvelser i Øst-Finnmark, og at hensikten er å redusere spenningen.