Norske skip i Ukraina skjerper krigsberedskap

NTB

Det befinner seg flere norskkontrollerte skip i ukrainske havner og farvann, som nå skjerper beredskapen, melder Teknisk Ukeblad.

Det er nå rundt 20 norskkontrollerte skip i Svartehavet. Samtidig er det liten frykt for at sivile skip blir direkte involvert, skriver TU.

Både Rederiforbundet og Den norske krigsforsikring for skib (DNK) sier at de har skjerpet beredskap og ber medlemmene følge nøye med på råd og anbefalinger som oppdateres fortløpende.

Sikkerhetsdirektør Freddy Furulund i DNK sier at det er liten fare for at norskkontrollerte skip vil bli direkte involvert i krigshandlinger eller senket.

– Vi tror ikke det er snakk om å senke sivil tonnasje, men å drive trakassering og kanskje blokkere havner. Verktøykassa til Putin ser ut til å være romslig, sier Furulund til TU.