Politiet etterlyser to personer etter Askøy-brannen

En bolig på Florvåg i Askøy sto i full fyr 11. februar. To personer mistet livet i brannen. Les mer Lukk

NTB

Politiet vil ha kontakt med en mann og en ung kvinne som var til stede under brannen på Askøy der to personer døde. De to har ikke status som mistenkt saken.